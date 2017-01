Consejos para vacacionar sin quedar en bancarrota

11:13 Los expertos aconsejan ordenarse y planificar, ya que en las vacaciones solemos gastar más de lo presupuestado, y eso no puede traer problemas que pueden repercutir en el resto del año.

Llega enero y -aunque suene extraño- la preocupación de muchos son las vacaciones. Después de un año escolar y laboral exigente, todos soñamos con disfrutar de unos días en el campo, la playa o recorrer los atractivos turísticos de alguna ciudad de Chile o el extranjero en esta temporada.

Los expertos aconsejan ordenarse y planificar, ya que en las vacaciones solemos gastar más de lo presupuestado, y eso no puede traer problemas que pueden repercutir en el resto del año. Para evitar que las vacaciones se vuelvan un dolor de cabeza, Jaime Fernández, gerente de Productos y Servicios Financieros de Caja Los Andes, entrega algunas claves para disfrutar sin lamentarse luego:

1. Planifica tu viaje paso a paso: la planificación es la clave. Establecer un monto máximo de gasto para las vacaciones es fundamental para no gastar en exceso. Siempre es bueno tener un ítem de extras para los imprevistos. Por ejemplo es importante tener claro cuánto costará el alojamiento, la bencina que necesitarás, el precio de los peajes, etc. Considerar también el dinero que se gastará en estacionamientos, salidas a comer, helados y todo lo que implica salir con la familia.

2. Delega misiones: vacaciones no es sinónimo de no hacer nada. Por esto mismo, no es necesario que salgan a comer todos los días afuera, sino que hacerlo de manera esporádica. Una opción es establecer un día por integrante de la familia para que se haga cargo de cocinar, aprovechando los recursos naturales de cada zona que usualmente pueden ser más económicos.

3. Ordena tus deudas: antes de salir de vacaciones, es aconsejable evaluar tus compromisos para que puedas disfrutar con tranquilidad. Si estás sobeendeudado, una buena medida es ordenarlas consolidándolas todas en un solo pago. Si optas por esta medida y necesitas un crédito, te recomendamos evaluar, cotizar y compara la Carga Anual Equivalente (CAE) en distintas instituciones financieras. Si quieres tener el control, la sugerencia es que el monto de las cuotas no debería superar el 25% de tus ingresos.

4. Compartir gastos, una buena opción: viajar con más familiares y amigos, compartiendo el automóvil y los gastos que conlleva por ejemplo, puede ayudar a economizar de forma significativa. Lo mismo al alojar en hoteles o cabañas. Si compartes con más personas, el precio a pagar será mucho más barato y seguro habrá más diversión.

5. ¡Anticípate!: guarda o anota absolutamente todos tus gastos. De esta manera, sabrás perfectamente cuánto gastan como familia en vacaciones, lo que te permitirá prever y comenzar a ahorrar meses antes de la llegada de Enero y poder disfrutar sin endeudarte.