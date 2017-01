Habló una de las cuidadoras de Lisette Villa en el Sename: "Siento que no le cumplí"

10:28 Conne Fritz, quien será formalizada por la muerte de la menor de 11 años en un hogar del servicio, dijo que "uno puede querer mucho a los chiquillos, pero no por eso deberías trabajar ahí. No por quererlos estás capacitado".

Una de las cuidadoras de la menor Lisette Villa en el hogar "Galvarino" del Sename, habló hoy sobre el caso y la muerte de la menor de 11 años en entrevista con la revista Sábado de El Mercurio.

Se trata de Conne Fritz, quien junto a otros cuatro funcionarios del servicio, será formalizada por la Fiscalía por apremios ilegítimos y tormentos a raíz del fallecimiento de Lisette.

Fritz dijo que "siento que no hicimos todo lo que tendríamos que haber hecho. Que no le cumplí, porque tendría que haberla salvado. No se tendría que haber muerto si yo estaba ahí".

Además Fritz se refirió a su ingreso para trabajar en el Sename y sostuvo que tras una cita de trabajo, advirtió que no tenía estudios en infancia. "Aqui hay que tener cuarto medio, pasar las pruebas, la entrevista y la sicóloga", dijo la ex funcionaria que fue la respuesta que recibió.

Luego, sostuvo que llegó a verla una de las niñas del hogar: Lisette Villa. "¿Va a llegar usted a trabajar", dice Fritz que le consultó. Ante la respuesta afirmativa, la menor, según su versión, le respondió "ah, le voy a pegar".

"La tía me dijo que era compleja. Y de ahí, claro, desde la otra casa escuchaba sus gritos", recordó. Sintió entonces que "los podía ayudar de alguna forma".

"Uno puede querer mucho a los chiquillos, pero no por eso deberías trabajar ahí. No por quererlos estás capacitado", planteó.

Fritz dijo además que "nunca va a haber personas más calificadas. Siempre van a tener personas como yo. No es la idea, pero entre una persona como yo que los quiere y, otra que está por las 'lucas', mejor una persona que los quiere".