Bella Thorne se la jugó y subió una imagen sin maquillaje: "Es normal tener acné"

Bella Thorne, la exchica Disney que es un rostro de Hollywood a sus 19 años, también es una usuaria activa en redes sociales. A menudo comparte imágenes de su vida privada y pública con sus fans en Instagram, plataforma donde tiene más de 14,7 millones de seguidores.

Aunque siempre luce impecable en sus presentaciones de la alfombra roja y pocas veces se le ve al natural en la cotidianidad, publicó una imagen sin maquillaje donde quedó en evidencia que padece de acné. A la foto le sumó un mensaje sobre lo superficial que es la industria mientras se encamina en la búsqueda de la perfección, comentario que sacó aplausos.

"No es un secreto que lucho contra el acné. A veces es claro y otras veces no. Soy muy consciente de mí misma y constantemente me siento mal conmigo misma, pero no debería sentirme mal, es normal tener acné. Todo el mundo lo tiene", escribió.

Y siguió: "Es solamente nuestra sociedad y redes sociales como éstas las que nos dicen que tenemos que tener la piel perfecta para ser considerados socialmente aceptados. Estoy aquí para decirte a ti, adiós con eso. Yo voy a mostrar mi piel por lo que es, lo que tiene. No me importa lo que cualquiera diga al respecto".