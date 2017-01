Cadem: 58% cree que a violencia en la Araucanía se le debe aplicar la ley común y no la antiterrorista

10:52 Un 79% de los consultados por el sondeo cree que el país tiene una deuda histórica con el pueblo mapuche y, la mitad de los encuestados sostiene que los grupos violentistas están conformados por chilenos no mapuche y extranjeros.

A propósito de la huelga de de la machi Francisca Linconao, la encuesta Cadem incluyó preguntas relativas al conflicto mapuche, en la que el 97% de los consultados dijo que es importante que los mapuche conserven sus tradiciones y cultura y, el 79% dijo creer que el país tiene una deuda histórica con el pueblo mapuche.

El 62% de los consultados por el sondeo, además, planteó que el conflicto mapuche ha aumentado en los últimos tres años, en tanto que el 33% dijo que éste se ha mantenido igual.

Respecto de las razones de la violencia en la Araucanía, un 43% planteó como primera opción la presencia de grupos violentistas en la zona y, un 22%, la política de entrega de tierras a los mapuche.

En esa línea, sin embargo, casi la mitad (49%) de los encuestados cree que los grupos violentistas en la zona no son mapuche: un 38% cree que están integrados por chilenos que no pertenecen a la etnia, y un 11% que son conformados por extranjeros. 65% de los entrevistados, además, planteó que la el uso de la violencia "no se justifica nunca". Un 58% de los entrevistados cree que a los casos se les debe aplicar la ley común, versus el 36% que está de acuerdo con el uso de la Ley Antiterrorista.

Mejorar la educación y oportunidades sociales para los mapuche fue mencionada como la primera opción (50%), de las prioridades que debería tener el gobierno para solucionar el conflicto, seguida por un 36% de quienes cree que debería ser una mayor participación política por parte de los mapuche.

En la consulta respecto de las preferencias presidenciales, el ex mandatario Sebastián Piñera y el senador por Antofagasta, Alejandro Guillier, se mantuvieron a 4 puntos de distancia en intención de voto.

Ante la consulta, de si las elecciones fueran este domingo, ¿por quién votaría usted? Piñera llegó al 23%, en tanto que Guillier obtuvo el 19%. Más atrás aparecieron Ricardo Lagos Escobar con 4%, Manuel José Ossandón con 4% y Marco Enríquez Ominami, Franco Parisi, Leonardo Farkas y José Miguel Insulza con 1%.

Consultados por ¿quién cree que será el próximo Presidente de Chile?, Piñera logró el 38% de las menciones y Guillier el 25%.

En materia de aprobación a la gestión de la Presidenta, Bachelet logró un 21% de apoyo y un 66% que rechaza su labor.