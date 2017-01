Director de Gendarmería descartó nuevos "jubilazos" en la institución

Luego de que un informe de Contraloría reveló que más de 400 funcionarios de Gendarmería iban a recibir nuevos "jubilazos", el director nacional de la institución, Jaime Rojas, descartó el hecho.

El documento del órgano contralor, estableció que 424 funcionarios iban a obtener pensiones por sobre el límite de 60 UF ($1,5 millón) establecidos para la institución, sin embargo Rojas, en conversación con radio Cooperativa, dijo que "no son nuevas irregularidades, es parte del diagnóstico que existía. Todo esto hay que analizarlo caso a caso porque se hizo previo al dictamen de la Contraloría. Las distintas personas tendrán que ser analizadas por Dipreca y la Contraloría".

Rojas pidió además que las situaciones sean analizadas en forma individual. "No hay que mirar a todos como que no tienen derecho" dijo, el director nacional de Gendarmería y agregó que "sí, son 372 personas que en el momento de la auditoría no cumplían funciones en los penales. Algunas sí cumplieron permanencia y, en esa condición, no pierden su afiliación a Dipreca".

"Lo que hizo la Contraloría fue detectar anomalías contables que hemos estado corrigiendo, que son, cálculos erróneos en pago de asignación de zona, de viáticos remuneraciones variables, incluido algunas asignaciones por función crítica. Todo eso es investigación de la Contraloría. Se consolidó toda la información para detectar errores que se deben corregir y tomar las medidas hacia atrás de las personas que recibieron dineros extra", dijo Rojas.