Autoridad sanitaria fiscalizó las heladerías de Santiago y llamó a los consumidores a denunciar las irregularidades

El Seremi de Salud Metropolitano fiscalizó heladerías del sector centro de Santiago, las que por el momento pasaron por todas las pruebas de higiene en la elaboración popular producto veraniego.

Carlos Aranda llegó hasta los locales para revisar los helados que generalmente son preparados con crema de leche y al ser fraccionados para su venta, representan un riesgo para la salud de la población si se almacenan o expenden en forma deficiente.

Los dos locales fiscalizados acreditaron correctos protocolos en la conservación, disposición y fragmentación de los productos, así como una higiene pertinente, tanto del personal como de sus instalaciones.

En 2016, la autoridad sanitaria efectuó un estudio de vigilancia microbiológica en máquinas automáticas de elaboración y expendio (comúnmente llamados “helados soft”), detallando que un 79% de las muestras no cumplen con la normativa sanitaria, ya que presentan alto conteo de bacterias, que aunque no representan un riesgo inminente para la salud de la población, sí indican malas prácticas higiénicas en la elaboración de estos helados.

Aranda explicó que tras el análisis “19 de 24 máquinas automáticas elaboradoras de helado “soft” fiscalizadas, no cumplen con la normativa vigente y hemos iniciado los sumarios correspondientes. Encontramos un conteo elevado de microorganismos que indican mala higiene. Que el alimento tenga bacterias, no quiere decir que el alimento esté dañado o que vaya a causar enfermedades. Cuando los niveles de recuentos son muy altos como en estos casos, son indicadores que el alimento se manipuló de una forma inadecuada, siendo un indicador de problemas de calidad. Sin embargo, no encontramos microorganismos patógenos más peligrosos para la salud como la listeria o salmonella”.

El Seremi hizo, además, un llamado a la población a fijarse en las condiciones sanitarias de los locales y en la manipulación de los helados, para evitar cuadros de intoxicación alimentaria: “El verano es sinónimo de descanso y vacaciones. No permitamos que una manipulación inadecuada lo arruine. Haga la denuncia en la Seremi de Salud si observa que no están las condiciones adecuadas en una heladería. Es muy importante que en locales de expendio de helados, los manipuladores realicen un lavado permanente de manos y los refrigeradores y barquilleras mantengan la cadena de frío para evitar la proliferación de bacterias”.

Durante 2016, la autoridad sanitaria cursó 45 sumarios sanitarios a elaboradoras de helados, máquinas automáticas y/o expendio de helados (heladerías). Además prohibió el funcionamiento a 3 instalaciones, de las cuales 2 corresponden a fábricas elaboradoras de helados y a 1 a máquinas de helados “soft”. Las prohibiciones se decretaron por presencia de vectores, fallas estructurales, falta de agua potable, deficiencias con el alcantarillado y muestras de helado no conformes (presencia de bacterias y coliformes), entre otros.