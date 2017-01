Emprendedores y camioneros respaldaron a la Sofofa: "El gobierno es quien no ve la realidad"

La Multigremial Nacional de Emprendedores y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), por medio de un comunicado, respaldaron los dichos de la Sofofa en un inserto publicado ayer, en el que acusó que en la Araucanía "no impera el Estado de derecho".

Juan Pablo Sweet, presidente de la Multigremial Nacional, dijo que "concordamos con lo expuesto por la Sofofa, pero nos llama la atención que sólo cuando hablan los grandes empresarios en Santiago, el gobierno se preocupa de responder, lo que demuestra el centralismo con que actúan y también refleja una falta de respeto enorme a los dirigentes y gremios del regiones".

Sweet además respondió a los dichos del gobierno y emplazó al subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy a que "explique al país por qué considera que en la Araucanía sí existe Estado de dereho, cuando los hechos muestran lo contrario".

En tanto, el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, dijo que "estuve dos meses en un encuentro público en Curicó con el candidato presidencial Ricardo Lagos, quien reconoció públicamente que no hay Estado de derecho en la Araucanía. Me pregunto por qué el gobierno no salió a desmentirlo a él".

“El gobierno pide cuidado y responsabilidad ante un inserto en el diario, nosotros exigimos acciones y soluciones concretas frente a los cientos de ataques, a la inseguridad y al temor que predomina en la zona”, dijo Pérez.

El timonel de la CNTC dijo además que "después de que trajimos los camiones a La Moneda, el gobierno tuvo su oportunidad, pero hizo muy poco. Ahora esperamos que el sur completo se manifieste".

En esa línea, Sweet planteó que la Multigremial, junto al Consorcio Agrícola del Sur y otras agrupaciones se encuentran coordinando un cónclave "ciudadano y gremial" el que se realizará en marzo y al que se espera que asistan 400 dirigentes para analizar acciones futuras a seguir.