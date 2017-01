Dueña de la galería donde golpearon a "Cholito" negó haber pedido que lo mataran

Rosa Jadue, propietaria del recinto ubicado en el Barrio Patronato, salió a desmentir lo afirmando por Joseline Cataldo , la mujer que ejerció el maltrato hacia el animal, quien aseguró que fue pagada por ella para sacar al can de todas formas, incluso matándolo.

"No puedo creer que esta niña haya dicho eso. Ella se ensañó con el perro, yo ni siquiera estaba ahí. Si hubiera visto esa locura, otro gallo habría cantado", señaló Jadue en una conversación telefónica con CHV Noticias

La mujer también señaló que la idea de sacar al perro fue de su ex marido, actual jefe de Cataldo, quien efectivamente le habría pagado para eliminar a "Cholito" de cualquier forma.

La Fiscalía Centro Norte y la PDI están investigando el caso y no descartan formalizar a los agresores. El cuerpo del perro aún no es encontrado, aunque los investigadores afirmaron que no es necesario contar con él debido a que la evidencia principal del trato cruel está en un video.

Mientras tanto, diversas organizaciones animalistas convocaron a una movilización nacional para este domingo a las 11:00, donde se pedirá justicia para este caso y una legislación efectiva para terminar con el maltrato animal.