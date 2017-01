Los secretos de belleza de Alessandra Guerzoni

Ya en su recta final, el personaje de Alessandra Guerzoni continúa jugando un rol trascendental en “Preciosas”, como ex pareja de “Arturo Márquez” (Cristián Campos) y posible cómplice de asesinato.

Ésta corresponde a la teleserie número 14 en la trayectoria de la actriz italiana en Chile, en la que destacan producciones como “La Fiera”, “Romané”, “El Circo de las Montini”, “La Doña” y “Soltera Otra Vez”, entre otras.

1. Tu secreto de belleza infalible: El único secreto de belleza que encuentro de verdad infalible es estar en paz con uno mismo. Las personas que logran esa armonía interior irradian siempre una belleza y luz hipnóticas, únicas y auténticas. Y es una belleza infinitamente más hermosa que cualquier canon artificial, uniformador y envasado.

2. ¿Recomiendas algún truco casero?: Tomar agua tibia con jugo de limón y una cucharadita de miel en ayuna, que desintoxica y le hace bien a todo el cuerpo. Dos. Para una piel aterciopelada, realizar scrub corporal con café o bicarbonato sobre la piel húmeda, enjuagar y luego hidratar con avena remojada. Tres. Para el pelo, después del lavado enjuagarlo con agua de aloe vera, que se obtiene dejando remojar una hoja toda la noche antes. Al lavado siguiente, reciclar la misma hoja moliendo su jugo con aceite de coco, para realizar una mascarilla hidratante. Masajear con ella el cabello y luego dejarlo hidratándose por un par de horas antes de lavarlo. También son muy ricos los enjuagues con agua de manzanilla que se hacen al final y se dejan en el pelo para los reflejos veraniegos.

3. ¿Cuál es el cosmético que no te puede faltar?: Bloqueador solar factor 50, todo el año.

4. ¿Perfume cítrico o dulce?: Desde los 16 años, Ysatis de Givenchy. Ni idea si es cítrico o dulce.

5. Accesorio que nunca te quitas: Ninguno.

6. ¿Sigues alguna rutina de ejercicios?: Me encanta nadar y practicar yoga, aunque de rutinario nada.

7. ¿Cuidas tu alimentación?: Honestamente, soy harto despelotada para comer. Pero me salva el hecho de que me da asco la comida chatarra, no me gusta tomar, ni las frituras, ni las gaseosas y jamás agrego ni sal ni azúcar a lo que como.

8. ¿Cuál es la peor dieta que has seguido?: En lo personal ninguna, pero siempre desconfío de todo régimen alimenticio que implique eliminar por completo alimentos. Es que tienden a tener efectos rebote desastrosos y a debilitar el cuerpo de elementos esenciales para su bienestar.

9. El mejor dato para adelgazar: Escuchar con atención y harto cariño lo que tu cuerpo te pide y lo que rechaza. Aceptarse en la hermosa unicidad que nos caracteriza a todos, cuidarse y quererse mucho.

10. Placer culpable al comer: La Nutella, puedo comerme vasos enteros de una. Y la verdad sin ninguna culpa, todo lo contrario: es la mejor receta para esos momentos en que uno anda algo triste o bajoneado. Levanta cualquier ánimo.

11. ¿Prefieres cocinar o que te cocinen?: Ambas cosas me encantan por igual, es algo bien especial y maravilloso.

12. ¿Cirugía o arrugas naturales?: Cuidados estéticos no invasivos para envejecer bien y con puras arrugas de radiantes sonrisas en la cara... Pero la cirugía me da terror. Recomiendo de todo corazón los cuidados de Mónica Böhmer en sus centros MedSthetik, la verdadera hada madrina del medio artístico chileno que nos cuida a todos con lo más avanzado de la tecnología cosmética alemana y con productos naturales sin químicos. Yo, por ejemplo, me realizo una vez al mes un tratamiento con un equipo que se llama Scarlett: una radiofrecuencia con micro agujas aplicada al rostro que logra la contracción de la piel (efecto lifting), redefine el contorno del rostro, levanta los pómulos y las cejas así como el cuello, remodelando la zona facial. Después del tratamiento siempre me aplican unas riquísimas mascarillas naturales y sin químicos que guardo en el refri y me vuelvo a poner en casa. (Dato: www.medsthetik.cl / 562 23784920 – 24329519).

Instagram: @aleguerzoni

Twitter:@LaAleGuerzoni