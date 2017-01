Intendente Orrego y combate a la delincuencia: "Hay que mejorar las pruebas y hacer que la ciudadanía colabore"

El intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a las últimas cifras de delincuencia en entrevista con radio Cooperativa y dijo que "hay que hacer un trabajo de mejorar las pruebas y hacer que la ciudadanía colabore" en relación con las causas que quedan sin investigación.

"Hay ciertos delitos que disminuyen y otros que aumentan. No es que todas las medidas de prevención sean ineficaces. El delito muta, va cambiando. El llamado es a fortalecer lo que funciona, el trabajo comunitario, la coordinación con policías, tenemos que mejorar la relación con Carabineros y la Fiscalía", dijo Orrego.

El intendente además, se refirió a la idea de ciertos municipios de trabajar en conjunto y planteó que "creo mucho en la colaboración de los municipios, tenemos un consejo regional de seguridad porque a veces el delincuente no conoce el límite comunal. Los municipios tienen un rol importante en la coordinación".

También Orrego se refirió a las causas que quedan sin investigar o en las que no se persevera y planteó que "no siempre están las pruebas, si quieres condenar a alguien tienes que presentar las pruebas. Hay que hacer un trabajo de mejorar las investigaciones y pedirle a la ciudadanía que colabore, si no lo hacemos el delincuente puede seguir cometiendo delitos".