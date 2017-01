Caso Tsunami: uno de los imputados no ha cumplido con sus pagos tras acuerdo judicial

13:25 El ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett, adeuda a la fecha $900 mil. Cabe recordar que en esta causa se concretó la suspensión condicional del procedimiento, para evitar que los seis imputados no llegaran a juicio oral.

El fiscal del caso Tsunami , José Luis Pérez Calaf, acusó que Johaziel Jamett, ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, uno de los seis imputados en la causa por el fallido aviso de tsunami el 27F, sólo "ha cumplido parcialmente" con el trato que evitó que los involucrados llegaran a juicio oral. Así lo informó al informó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Hace nueve meses la Fiscalía Occidente llegó a un acuerdo con las defensas de los seis acusados y concretaron la suspensión condicional del procedimiento. Esto incluyó un pago total de los imputados de $240 millones.

El ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, debe pagar $ 80 millones, la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, $ 40 millones, el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett, $5 millones; el ex director del Shoa Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones del Shoa Andrés Enríquez y el ex oficial de guardia, Mario Andina, $ 40 millones cada uno.

Sin embargo, Rosende, Fernández, Andina, Mariano y Enríquez, han cumplido las condiciones impuestas, encontrándose al día en el pago de las cuotas, conforme a lo decretado por el tribunal. Pero Jamett sólo lo ha hecho "parcialmente". El acusado pagó la primera cuota de manera íntegra y hasta ahora, no ha pagado la segunda. Adeuda un saldo de $900 mil.

Tras conocer el hecho, el abogado querellante, Raúl Meza, solicitará al tribunal que se revoque la suspensión condicional del procedimiento con la intención de llevar a Jamett a un juicio oral, según lo indicó Emol

El Ministerio Público envió los antecedentes luego que el abogado Fernando Saenger, representante de dos víctimas de Dichato, pidió al tribunal que oficiara a la Fiscalía para que se informara del cumplimiento al pago de la primera cuota que debía ser depositada durante los 90 días después de aprobada la suspensión condicional, y la segunda cuota que debía ser cancelada el día 31 de octubre de 2016.