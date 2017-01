Trabajadores de Conaf recurrirán a la justicia por situación de brigadistas

08:49 Dirigente sindical sostuvo que "no alcanzamos a tener un servicio profesional ya que este trabajo es temporal, toda la experiencia se pierde ya que los brigadistas se buscan otras condiciones".

Felipe Peña, presidente del sindicato de trabajadores transitorios de Conaf, sostuvo hoy en conversación con radio Cooperativa, que el sindicato del servicio recurrirá a la justicia por la situación de los brigadistas, luego de la muerte de tres de ellos, durante el combate de un incendio en Vichuquén.

"Tiene que legislarse respecto de este asunto, no podemos continuar con esta institucionalidad antigua. No es nada nuevo los cuestionamientos que estamos haciendo, no existen protocolos, es insuficiente la preparación de los brigadistas. Hemos escuchado al director decir que son ocho días de capacitación, lo cual es falso", dijo Peña, quien además anunció que los antecedentes fueron puestos en manos de la Fiscalía y que durante esta semana recurrirán de protección ante la justicia.

El dirigente, además indicó que "Muchos de los jóvenes que prestan servicios son reclutados a través de los departamentos de trabajo de los municipios, vienen de condición socioeconómico baja y se ven en esta situación precaria".

"No alcanzamos a tener un servicio profesional ya que este trabajo es temporal, toda la experiencia se pierde ya que los brigadistas se buscan otras condiciones laborales que les permita encontrar otra forma que les permita mantener una vida digna" planteó el dirigente del sindicato de Conaf.

Respecto de las condiciones laborales, Peña aseguró que un brigadista "no recibe más de $ 280 mil líquidos, un sueldo muy por debajo de la realidad internacional".