Patricio Walker: "No tengo la sensación de que sea inconstitucional votar el aborto en ciertas causales"

09:58 El senador DC por Aysén se refirió al debate sobre la iniciativa y dijo que "no me limito a las caricaturas de los buenos o malos". Además abordó su sobreseimiento en la causa por el financiamiento de la campaña de Iván Fuentes.

El senador por Aysén, Patricio Walker, se refirió a la aprobación de la idea de legislar el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales y dijo, en conversación con radio Cooperativa, que no cree que haya inconstitucionalidad en la idea de debatir la iniciativa.

"No tengo la sensación de que sea inconstitucional votar sobre el aborto en ciertas causales", dijo Walker, ante el anuncio de la oposición de recurrir de inconstitucionalidad ante la iniciativa.

"Me gusta el debate, la participación. Espero preparar una presentación suficiente, que me permita justificar mi voto", dijo el senador, quien se refirió a lo que ha sido su postura contraria al aborto. "Cuando uno está en estos cargos hay dos posibilidades: hacer una encuesta y votar por lo que dice la encuesta (...) no me limito a las caricaturas de los buenos o malos".

Walker además se refirió a la decisión de la Corte de Apelaciones de Aysén, que ayer lo sobreseyó en el denominado Caso Fipes, que indaga en el financiamiento de la campaña del diputado Iván Fuentes.

El senador por Aysén atribuyó intencionalidad política en la denuncia y sostuvo que "la Corte determinó mi absoluta inocencia, tengo convicción de haber actuado de buena fe, eso fue refrendado y establecido en el fallo que establece mi sobreseimiento definitivo".

"Les salió el tiro por la culata a quienes trataron de sacarnos y no lo lograron", dijo el parlamentario.