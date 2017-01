Casen: crecimiento de fuerza laboral femenina alcanzó un máximo histórico con 47,4%

Esta mañana el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, entregó los resultados de la Encuesta Casen 2015 sobre Trabajo, la que tuvo relación con la participación de hombres y mujeres en el mundo laboral y cómo ha ido creciendo la tasa de ocupación en comparación con cifras desde 1990 hasta 2015.

Entre algunas cifras a destacar, figura la tasa de participación laboral que marcó un 58.3% el 2015, de ellos 71% corresponde a hombres y un 47,4% a mujeres. Si se compara desde el 90, se verificó un aumento, pues en ese entonces marcaba un 52%.

Son las mujeres las que marcaron la pauta en un aumento de su participación, quienes en el 90 representaban un 32,5% y al 2015 llegaron a 47,4%; lo que demuestra una disminución de la brecha entre hombres y mujeres en la fuerza laboral y además.

En cuanto al crecimiento de la fuerza de trabajo en las mujeres, en 2013 marcó un 45,6%, número que creció a ese 47,4% en 2015, alcanzo un máximo histórico según Casen. Sin embargo, los hombres no marcaron una gran diferencia en este periodo, pues de 70.7% subió a 71%.

En 2015 la tasa de participación por decil mostró una variación importantes, marcando un 31,8% en el primer decily un 77,1% en el décimo. Al 2015 la ocupación por sexo marcó un 76,2% en las mujeres y un 63,4%.

Desde 1990 aumentó la tasa de ocupación que ahora llega al 54%. De 2013 a 2015 la tasa de ocupación en hombres fue de 66,3% a 66,2%. En tanto, la de las mujeres creció de 41,9% a 43,4%; marcando también la mayor tasa de ocupación femenina en la historia.

En número de ocupados por hogar según el decil, el promedio de Chile es de 1,38 ocupados.

Finalmente asalariados y no asalariados, no mostró una cifra importante. Entre 1990 y 2015, había un 77,6% en 2015, número que no difiere mucho con lo que se encontraron en 2013. El ingreso promedio de la ocupación principal se ubicó en $461.951 para el total de ocupados.