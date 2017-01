Fiscal Nacional dijo que no hay "claridad en la calificación jurídica" de atentado en Cañete

11:56 Jorge Abbott sostuvo que en el hecho, en el que falleció un trabajador, "no hay elementos que nos den pauta de si se trata de un caracter terrorista o no".

El fiscal Nacional Jorge Abbott abordó diversos temas de actualidad tras la presentación del plan estratégico de la Fiscalía y dijo que el órgano aún no tiene claridad sobre el atentado en Cañete.

"Hasta ahora está siendo investigado y, es un delito que todavía no tenemos claridad en la calificación jurídica, porque no hay elementos que nos den pauta si trata de carácter terrorista o no", dijo Abbott.

El fiscal nacional se refirió además a la Ley Antiterrorista, de la que dijo, las modificaciones "han tardado demasiado en su materialización". "Efectivamente no es una ley que entregue grandes ventajas para la investigación. Sólo nos permite algunos beneficios como mayor tiempo de investigación. No hay técnicas que sí existen en materia de robos o drogas, no contiene elementos que debe contener una ley de esta naturaleza".

Además Abbott se refirió al sobreseimiento definitivo al senador de la DC, Patricio Walker, por la investigación del financiamiento de la campaña del diputado Iván Fuentes y, sostuvo que ""es complejo que a esta altura de la investigación se tome un sobreseimiento definitivo, cuando falta mucho. El fiscal está analizando los pasos a seguir por la resolución de la Corte".

El fiscal nacional además dijo que los fiscales recibieron antecedentes de la SEC, respecto del reconocimiento realizado por SQM en EE.UU. sobre el financiamiento a campañas políticas, los que están siendo analizados por el Ministerio Público.