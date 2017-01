Madre del "Zafrada" acusó montaje en foto de su hijo tomando melón con vino: "Quisieron funarlo"

12:10 Jacqueline Pardo, la mamá de Víctor Díaz, defendió a su hijo hasta el final: "Él no toma, ni fuma", aclaró. Y no dudó en llamar al padre de la joven que publicó la polémica foto en Instagram, para que aclarara lo que había pasado, de lo contrario amenazó con querellarse.

El domingo pasado se celebró el día nacional del melón con vino y en pocos minutos se viralizó una foto del pequeño Víctor Díaz, más conocido como "El Zafrada", con un "melvin" en sus manos.

Pese que muchos usuarios se tomaron con humor la reaparición del niño que se hizo famoso tras el maremoto del 27F, en su casa no fue así. Su madre, Jacqueline Pardo, defendió con todo a su hijo y acusó un montaje en la polémica foto.

La imagen fue subida a una cuenta de Instagram por una joven que veraneaba en Iloca y que no conocía a Víctor. Por eso, la madre del "Zafrada" fue enfática en señalar que todo se trató de un engaño y que "quisieron funarlo": "El Víctor no toma, no fuma, no tiene ningún vicio y seguramente no imaginó todo el daño que hizo”.

Según La Cuarta , la joven - propietaria de la cuenta de Instagram donde se viralizó la foto- cuando el “Zafrada” apareció en la playa le pidieron una foto para el recuerdo.

Una tía de Víctor contó lo que había pasado ese día según el relato de su sobrino, “me dijo que iba pasando cuando le pidieron una foto. Él, de paso, les sostuvo el melón, pero nada más”.

Cuando Jacqueline Pardo vio la imagen y supo quién la había subido, llamó al padre de la niña para enfrentarlo. Le ofrecieron las disculpas pertinentes, pero ella exigió más.

Pidió que la joven que publicó la imagen aclarara en la misma red social lo que había pasado. De lo contrario pensaba en querellarse por subir una foto de un menor de edad sin el consentimiento de los padres.

Y así tuvo que hacerlo: “Hola a todos, quería hacer un comunicado por la reciente masificación de la foto tomando melón con vino con el famoso “Zafrada”. Pido disculpas públicas por la fotografía en nombre de toda la gente involucrada, ya que, el niño es un menor de edad y realmente NO estuvo involucrado en ningún momento en alguna ingesta de alcohol”.