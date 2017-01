Pedro Morales: “Espero estar a la altura de las expectativas”

En la sala de conferencias del estadio Monumental, el volante Pedro Morales fue presentado oficialmente como el nuevo refuerzo de Colo Colo por los próximos seis meses, enfatizando que llega con la ilusión de hacer bien las cosas y ayudar al equipo a lograr títulos.

"Estamos muy contentos que esté acá (Pedro Morales). Fue una negociación rápida”, sostuvo el director deportivo de los albos, Oscar Meneses, quien fue el encargado de presentar al ex Vancouver Whitecaps, agregando que el volante cumple con el requerimiento solicitado por el técnico Pablo Guede.

"Estoy súper contento, llegué el domingo acá a Santiago y me trataron muy bien. Mis compañeros son espectaculares, a casi todos los conozco de años. Hay muchas expectativas, así que espero estar a la altura. Feliz de llegar acá, es una gran institución", sostuvo Morales en rueda de prensa.

"Estoy con mucha expectativa de que me vaya bien estos seis meses. Espero estar a la altura de las expectativas”, agregó.

A su vez, en relación a su arribo remarcó que "fue bastante rápido. Estaba en Concepción de vacaciones trabajando la parte física. Me enteré el viernes. Lo pensé con mi familia y tomé la decisión".

Mientras, en cuanto a sus dichos de hace un tiempo, donde aseguraba que le hubiese gustado volver a Universidad de Chile, puntualizó que "no me voy a retractar de lo que dije: que quería volver a la U y que no vendría a jugar a Colo Colo. Me hago cargo de esas cosas, pero ahora uno está en otra etapa, debió ser en un contexto de un clásico. Cuando estaba en Canadá tenía la expectativa de volver a la U y no se dio. Pero ahora ha pasado el tiempo y estoy feliz acá".

En cuanto a la posición que utilizará en el esquema de Pablo Guede, manifestó que "Conversamos eso el lunes: La idea que tiene él (Guede) es utilizarme más retrasado y ser enlace. En Canadá jugué más retrasado".

Finalmente, el volante confirmó que utilizará la camiseta número 14: “Había solo dos números disponibles además lo usé en Málaga y me trajo mucha suerte", sentenció.