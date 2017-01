Corte de Apelaciones ratificó indemnizaciones por $1.840 millones a familiares de víctimas del 27/F

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el fallo del 22° Juzgado Civil, que condenó al Estado al pago de $ 1.840 millones a 74 familiares de 20 víctimas del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010.

El fallo fue adoptado por la duodécima sala del tribunal de alza en forma unánime y obliga al Estado a pagos individuales por montos que van desde los $ 7 millones hasta los $ 30 millones a familiares de víctimas en las localidades de Juan Fernández, San Antonio, Constitución, Talcahuano y Tomé.

"Si bien es efectivo que, en general, cualquiera persona, atendido al sismo previo al tsunami, pudiera no haber reaccionado en la forma que correspondía frente a la eventualidad de un maremoto, no es menos cierto que, al contrario de lo que señala la parte demandada, ello no resulta aplicable a las autoridades que ostentaban cargos que les imponían precisamente la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar o al menos paliar las consecuencias de este tipo de fenómenos naturales", sostuvo la Corte en su resolución.