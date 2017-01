Diputado Edwards por los calcetines con "papa": "Mi señora me mandó a comprar otros"

10:30 En un restaurante de Santiago le tomaron una fotografía donde se le ve claramente un hoyo en cada calceta. Aunque él se lo tomó con humor, parece que su esposa no tanto.

Luego que circulara una imagen del diputado independiente y ex RN José Manuel "Rojo" Edwards con la "papa" de los calcetines al aire, el parlamentario no tuvo vergüenza para decir qué le habían dicho en la casa. Para él fue un episodio que ya pasó y se lo tomó bastante bien.

Consultado por Digital FM sobre ese impasse, el parlamentario dijo: "Yo me lo tomé bien, pero mi señora no muy bien, porque me mandó a comprar. Voy a tener que cambiarlos todos".

En entrevista con La Cuarta, "Rojo" Edwards también bromeó al respecto, "mi señora quería hacer una huerta orgánica en el jardín… Le ofrecí colaborar con las papas".