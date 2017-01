Gigantesco cocodrilo se cruzó campante ante la mirada atónita de los turistas

Este gigantesco cocodrilo ha causado furor en las redes sociales por su tamaño. Y es que parece un dinosaurio que aparece tranquilamente caminando entre los matorrales de Lakeland, Florida, Estados Unidos.

Este no es el primer caso donde logran registrar cocodrilos de este tamaño en Florida, de hecho el año pasada apareció uno de similar tamaño en una cancha de golf. En otro caso, lograron capturar a uno de cinco metros que sacaron con una máquina retroexcavadora para llevárselo.

Las imágenes de esta reciente aparición muestran al cocodrilo atravesando lentamente un sendero en medio de la reserva de vida silvestre ante la mirada atónita de los turistas que paseaban por el lugar.

OH MY: @PolkCountyFL says they already had someone jump off a viewing platform to get closer look at monster gator. pic.twitter.com/8yLDRJrifb