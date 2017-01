Cathy Barriga respondió a las críticas por el "corazón" de Maipú: "Siempre hay gente que me hace bullying"

13:49 Esta mañana un supuesto logo en forma de corazón para la comuna fue el blanco de las críticas en redes sociales. Vía Instagram ella contraatacó y además, afirmó que "siempre escucha las críticas", pero las "descalificaciones no suman nada".

Esta mañana un logo de Maipú que comenzaba con un corazón (en forma de M) fue el blanco de las críticas en redes sociales y que apuntaron directamente a la alcaldesa Cathy Barriga. Como es de esperar, la nueva edil no dudó en contraatacar y usando su cuenta de Instagram dejó en claro que no se trataba de un nuevo logo comunal como así lo especulaban.

"Es increíble leer algunos comentarios, primero, este no es un logo, el logo ya lo dimos a conocer #maipúrenace. Vivan la vida sin acelerarse ni adelantarse a los hechos y déjense sorprender, pero siempre en positivo. Construyan y no destruyan", publicó junto a la imagen en forma de corazón.

Las críticas nacieron cuando ella, en la misma red social, subió una imagen junto a otros funcionarios municipales y dijo que estaban trabajando en un proyecto para hermosear las áreas verdes de la comuna. Encima de los mapas, estaba el logo.

Por las críticas al corazón, la ex bailarina comentó que, "el corazón es la base de todo en la vida, la sangre que corre por las venas, lo histórico, la cercanía. Escucho todas las críticas pero las descalificaciones no suman nada. Siempre hay gente que me hace bullying, que tira para abajo las ideas que planteo, pero estoy preparada para eso".

En entrevista con La Segunda , la alcaldesa dijo que la maqueta tiene relación con la identidad comunal y que lo más probable que cuando se termine, todos se irán a tomar fotos.

En detalle dijo que era una estructura metálica que estará en la entrada de la comuna (Pajaritos con Vespucio) y que tiene que ver con los 200 años de la batalla de Maipú.