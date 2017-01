Alcalde de Talagante y Relleno Santa Marta: "No debería funcionar"

17:10 A un año del incendio en el lugar, el edil Carlos Álvarez, agregó que el sitio no debería reabrir hasta que no se aclare definitivamente el daño ambiental. Hoy está activo en un 10% de su capacidad.

Hace un año se produjo un incendio en el Relleno Santa Marta que provocó una crisis ambiental al levantar una cantidad de humo tal que se dejó ver en gran parte de la capital.

Lo malos olores y una serie de complicaciones sanitarias llevaron a que el Tribunal Ambiental suspendiera temporalmente ese sector.

Carlos Álvarez, alcalde de Talagante, señaló que "actualmente el relleno se encuentra clausurado en un 90%". No se quedó ahí y agregó que "Aún no se puede cuantificar el daño real porque la Brigada de Delitos del Medio Ambiente no lo establece de manera formal. Yo creo que no debería funcionar el relleno, no debería reabrirse hasta que no se establezca con claridad el alcance del daño ambiental".

Actualmente, el relleno funciona en un 10% de su capacidad, donde caben hasta 240 mil toneladas de desechos.

"Los vecinos repudian el hecho. A todos les recomendé mantener contacto con un abogado, porque un tema es el daño ambiental y otro corresponde al daño patrimonial de la comuna, y ese daño se resuelve con la iniciativa de todos y ante los tribunales", agregó el edil.