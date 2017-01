Grupo Luksic rompió su sociedad con AES Gener y prepara su salida de Alto Maipo

Para este viernes se espera que Antofagasta Minerals, empresa del Grupo Luksic, concrete su salida del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, ubicado en la zona cordillerana sur de la Región Metropolitana.

Según lo consignado por La Segunda , la firma liderada por el empresario Andrónico Luksic y su familia -que tiene un 40% de participación- romperá su sociedad con AES Gener, argumentando un alza en los costos de energía y construcción.

La obra ha implicado una inversión de US$ 2.050 millones y gastos de entre US$ 200 y 400 millones, en los que Luksic ya no estaría disponible para aportar. De hecho, el empresario tuvo que aportar cuando en 2013 las obras se vieron retrasadas cuando la empresa compró equipos para trabajar en roca dura, cuando en la zona había roca blanda.

Por esto último, el grupo empresarial también cuestionó la la expertise de AES Gener en la realización de la hidroeléctrica.

La salida de Luksic de Alto Maipo se contretará con una venta en un precio simbólico, el que se compensará con una renegociación del contrato de suministro de energía con Los Pelambres.

El proyecto hidroeléctrico ha recibido el rechazo de la comunidad cercana, que se ha manifestado y que incluso funó al propio Andrónico Luksic cuando asistió al juicio por injurias contra el desaforado diputado Gaspar Rivas.