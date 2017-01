Eliseo Salazar celebró la llegada de Trump: "Me veré favorecido por el fin del Obamacare"

20:47 El ex piloto chileno, que como residente de Estados Unidos votó por el republicano, aseguró que con el plan de salud del saliente presidente tenía que "subsidiar a los que no pagan, indocumentados y de bajos recursos”.

El ex piloto chileno Eliseo Salazar celebró la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, afirmando que como residente en aquel país votó por él para que termine con el plan de salud conocido como "Obamacare".

En una entrevista a La Segunda , el ex deportista de 62 años afirmó que respalda al republicano, que hoy asumió formalmente su cargo con la esperanza de que "me cambie de manera positiva varias cosas".

"La clase media se aburrió de ayudar a la clase más baja con su esfuerzo. Ahora me veré favorecido por el fin del Obamacare. Antes yo pagaba USD $238 por mi salud, como la Isapre en Chile, pero cuando apareció este plan me subieron el doble, más de USD $500, porque había que subsidiar a los que no pagan, indocumentados y de bajos recursos", afirmó, repudiando el sistema creado por el saliente mandatario Barack Obama.

Durante las elecciones Salazar, junto a Alberto Plaza, "Pancho Malo" y Edmundo Varas, fueron de los pocos chilenos que manifestaron su respaldo al polémico nuevo presidente estadounidense.