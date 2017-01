Conoce toda la papelería que puedes utilizar en tu matrimonio

Si este año planeas casarte y desde ya quieres personalizar absolutamente todo, entonces vale la pena conocer qué es y para qué sirve toda la papelería nupcial, desde los partes de boda hasta la tarjeta de agradecimiento final.

Save the date: Este extranjerismo, traducido como “reserva la fecha”, consiste en una tarjeta o comunicación electrónica que se envía entre seis y doce meses antes del matrimonio y que sirve para anunciar a los invitados la fecha del enlace. Además, por el tipo de letra, papel, ilustración y color, entrega pistas del estilo que predominará en la celebración. Es importante aclarar que “save the date” no reemplaza en ningún caso a la invitación o parte de boda formal.

Invitaciones: Generalmente se envían con tres meses de anticipación y, además de la fecha, incluyen el lugar, el horario y la etiqueta para el matrimonio. Optativamente, también puede incorporar algún mapa, la lista de novios y la cuenta bancaria, entre otros datos. Esta tarjeta, a diferencia del “save the date”, es más formal, elegante y siempre incluye detalles personalizados en alusión a los novios o el tipo de enlace.

Programa de matrimonio: Este documento proporciona información básica sobre la celebración. Incluye el nombre completo de los novios, el de sus padres, padrinos, testigos, damas de honor y otros personajes relevantes, acompañados por la fecha del evento, hora y lugar. Luego incorpora una pequeña reseña sobre los festejados, con datos como dónde se conocieron y puede incluir también alguna foto. Respecto a la ceremonia, indica el orden en que sucederá cada etapa y, para estos efectos, resulta muy cómodo un punteo o una línea del tiempo con una hora aproximada. Si habrá cánticos en la ceremonia se debe incluir la letra y si acaso se realizará alguna tradición especial, también quedará consignada en el programa.

Seating plan: Se trata de un esquema diseñado exclusivamente para informar a cada invitado cuál será su ubicación. La idea es que la persona busque su nombre e identifique la mesa sin mayor problema, por lo que esta información estará disponible a la vista de todos. Habitualmente se utilizan pizarras, aunque también hay formas más originales como montar la información adentro de una maleta vintage, colgar tarjetas con perchas, incrustar banderines en maceteros o simular el mapa de un metro para encontrar el asiento, entre otras.

Mesero: Simple y práctico, tiene el único fin de enumerar cada una de las mesas. Eso sí, lo ideal es que sea concordante con el estilo de la boda y, por ejemplo, utilizar corchos si la ceremonia es de inspiración rústica. O pegar el número sobre una jaula de pájaros si el enlace tiene toques vintage.

Minutas: Incluyen toda la información relativa al menú que se ofrecerá en el banquete. Se depositan sobre la mesa a la vista de los invitados, pero no es necesario que se entregue uno por persona. Generalmente son dos por mesa y, siguiendo la tendencia, suele tener algún diseño personalizado.

Carteles para mesas: Además de escribir el nombre de las personas sentadas por cada mesa, se identifica al grupo con algún concepto en particular.

Tarjetas de agradecimiento: Pueden entregarse el mismo día del matrimonio, instalándolas en los puestos de cada uno o bien, ser enviadas por correo unos días después. Hoy en día muchas parejas las envían en formato de tarjeta digital, aunque los novios más clásicos aun prefieren el papel y la letra a mano.

Libro de firmas: Una papelería clásica en los matrimonios son estos libros de firmas que se encuentran en un rincón específico de la celebración. Hoy en día se personalizan con variados motivos, aunque siguen siendo los favoritos aquellos de corte más bien artesanal.

Cartelería o señalización: Los letreros ganan cada vez más terreno en los matrimonios. Y es que además de ser un elemento decorativo, es práctico y permite dar rienda suelta a la creatividad. Hay novios que enumeran reglas para guiar la celebración, mientras que otros personalizan su pizarra con frases como “aquí comienza el felices para siempre”. Además, hay carteles que sirven para señalar caminos mediante flechas, para apuntar el programa o para identificar zonas específicas, como el candy bar o el área del photocall. Incluso, los más tecnológicos pueden usar sus carteles para enseñar el hashtag de la celebración.