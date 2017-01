Madre de Lissette Villa: "Se llevaron a mi hija de mi casa porque iba a ser protegida y ahora está muerta"

Juana Poblete, la madre de la menor Lissette Villa, quien murió en abril de 2016 mientras se encontraba bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores (Sename), se refirió hoy en entrevista con El Mercurio al fallecimiento de su hija y las condiciones en las que ésta se encontraba.

Poblete dijo que su hija "partió pasándolo mal, mal, de los tres años mas o menos. Pero desde chica, el padre no la podía ver. Desde que nació le gritaba cuando se ponía a llorar para que se callara" y dijo que la primera alerta para que su hija saliera de la casa, provino "del jardín donde ella iba. Porque su padre la maltrataba".

"Cuando tenía como seis meses un día me amenazó que la iba a tirar de un segundo piso. Varias veces la Solange (una de sus hijas, media hermana de Lissette) y yo misma, tuvimos que defenderla de los golpes que él le daba. Pero desde chica se defendía, era muy chora mi hija".

La madre de la menor fallecida dijo que "con todo lo que pasó ella se puso agresiva; con el resto, porque conmigo era súper tierna, era una dulzura conmigo, hay una cartas preciosas de ella para mi, lo mismo con la Solange, pero en el colegio era difícil".

Lissette en el Sename

Juana Poblete dijo que asistía regularmente a visitar a su hija mientras estuvo internada en el Sename y que, el día que murió, no pudo asistir porque uno de sus hijos fue detenido por una pelea. "LLamé y pedí conversar con mi hija para explicarle la situación, pero en el centro me dijeron que no me preocupara y que me devolverían el llamado".

"Se llevaron a mi hija de mi casa porque iba a ser protegida por el Estado y ahora Lisette está muerta", dijo Poblete, quien ademas sostuvo que si hay algo en lo que siente que puede haberle fallado a su hija es en "haber tenido un mayor acercamiento. Y haber echado al padre de la casa. Pero yo le tenía pánico a ese hombre. Yo tenía que trabajar para que mis hijos comieran", dijo la madre de Lissette Villa.

Además Juana Poblete se refirió al caso de su hija menor, Vaitiare, quien también se encuentra internada en un hogar de menores. "Lo único que quiero es que me dejen traerla", dijo.