Marco Enríquez-Ominami demandó al Estado por $100 millones por la muerte de su padre

Marco Enríquez-Ominami, candidato presidencial del Partido Progresista (PRO), demandó al Estado de Chile por “daño moral” debido a la muerte de su padre biológico, Miguel Enríquez, según publica El Mercurio

ME-O exige el pago de $100 millones a causa del enfrentamiento de Enríquez, secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), contra agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), ocurrida el 5 de octubre de 1974, que terminó con la vida del padre del ex parlamentario.

El escrito fue ingresado el 11 de enero en el Juzgado del Crimen de Santiago y fue dirigido al ministro Mario Carroza, encargado de la investigación para descubrir la participación de los agentes de la Dina en la muerte del líder el MIR.

Enríquez-Ominami señaló que "lo consulté con mi círculo familiar más íntimo. Es una decisión personal que no es a nombre de la familia. Soy yo quien decidió dar este paso. Me causa mucho dolor. No es que uno disfrute a los 43 años revivir el asesinato de su padre".

Si gana la demanda contra el fisco, el dinero será destinado "a una institución humanitaria privada dedicada a la protección y defensa de los derechos de los niños y niñas residentes o inmigrantes en Chile".