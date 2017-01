Fiscal Arias e incendio en Pumanque: "Tengo varios indicios que apuntan a la responsabilidad de la empresa"

El fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, quien indaga en el origen de los incendios forestales que afectan a dicha zona, se refirió en conversación con radio Cooperativa a las cifras que maneja el Ministerio Público respecto de los siniestros, de las que dijo, hay 85 denunciados, 15 de ellos con origen de naturaleza eléctrica.

El fin de semana, el fiscal Arias dijo que una de las líneas investigativas es la responsabilidad de las empresas eléctricas instaladas en la zona. En la charla radial, el persecutor sostuvo que "hemos interrogado a la empresa y los contratistas que concurren a reparar los desperfectos del tendido eléctrico".

"Estamos trabajando a full para atender a las víctimas y tomar decisiones en plazo bastante breve con respecto a las imputaciones. La obligación de la empresa es que mantenga una zona limpia de seis metros en relación al tendido eléctrico", dijo el fiscal.

Arias informó además que "no me voy a referir a una agrupación que tiene carácter de imputado (CGE), solo se está investigando el origen del incendio, no el origen eléctrico. Tenemos a cinco personas en prisión preventiva, que son pirómanos y 15 personas formalizadas por el mal manejo de zonas eléctricas y otras personas que tienen relación con las empresas eléctricas".

"Hoy vamos a trabajar en determinar el origen con más certeza (del incendio de Pumanque), pero tengo varios indicios que apuntan a la responsabilidad de la empresa", indicó el fiscal regional de O'Higgins, quien además indicó que las penas en este caso "dependen de la intencionalidad, pero parten en 541 días y terminan en 5 años, con dolo, es pena de crimen".