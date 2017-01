Intendente de O'Higgins: "En condiciones óptimas podríamos finalizar el incendio en una semana"

10:07 Pablo Silva se refirió al fuego que afecta a la zona donde informó de 65 mil hectáreas quemadas. "Los incendios siguen activos, bajo su intensidad, pero no están controlados y siguen las viviendas en riesgo", dijo la autoridad.

En conversación con Tele13 Radio, el intendente de la región de O'Higgins, Pablo Silva, sostuvo que el incendio que afecta a la zona, uno de los más violentos de los que están ocurriendo en el país, podría estar finalizado en una semana, en caso de que se presenten las condiciones óptimas

"El que no haya víctimas fatales es un milagro, porque el fuego avanza por todos lados, las condiciones del viento son cambiantes, en condiciones óptimas podríamos finalizar el incendio en una semana, pero es dífícil predecirlo", sostuvo Silva.

La autoridad regional, además informó que en O'Higgins, "tenemos alrededor de 65 mil hectáreas quemadas. Los incendios siguen activos, bajo su intensidad, pero no están controlados y siguen las viviendas en riesgo. Se ha controlado el avance, pero no su extinción, queremos que no se dirija a las viviendas".

Sobre la investigación de la Fiscalía, desde donde han apuntado a la empresa eléctrica CGE, Silva dijo que "puede ser esa causa o varias más. Todos estos incendios tienen muchos factores, puede ser la mantención, pero eso lo determinará la Fiscalía", al tiempo que no descartó acciones legales contra los involucrados.