Revelaron el nombre del "Episodio VIII" de Star Wars

Se acabó la espera para los fanáticos. En el sitio oficial de Star Wars revelaron el nombre oficial del "Episodio VIII" de la legendaria producción.

El próximo título del capítulo de la saga de Skywalker será "Star Wars: The Last Jedi" ("El último Jedi). El lanzamiento está programado para el 15 de diciembre de este año en Estados Unidos.

Esta será la última película de la saga principal que contará con la participación de Carrie Fisher como Leia Organa, actriz que falleció en diciembre pasado por un ataque al corazón.

Además de Mark Hamill, regresarán los actores Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron) y Adam Driver (Kylo Ren).

"El último Jedi" está escrito y dirigido por Rian Johnson y producido por Kathleen Kennedy y Ram Bergman. El productor ejecutivo será J.J. Abrams, Jason McGatlin y Tom Karnowski.

