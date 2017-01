Ministro de Agricultura: "Conaf requiere de una modificación institucional"

08:46 Carlos Furche abordó los recursos con los que se atacan los incendios forestales en el país y, dijo que no se puede descartar que "haya una acción concertada" para generar el fuego.

El ministro de Agricultura, Carlos Furche, no descartó, en conversación con Radio ADN, que parte de los incendios forestales que afectan al país, sean producto de una acción concertada.

, dijo Furche, quien además agregó que "lo importante es que estamos desde el primer día combatiendo el incendio.para generar los incendios".

La autoridad además se refirió a los recursos con los que el gobierno está enfrentando la catástrofe y dijo que "siempre he pensado que esto requiere de una modificación desde el punto de vista institucional (Conaf)".

"En estos momentos hay 33 aeronaves disponibles, el combate del fuego no está afectado por esta situación, los accidentes ocurren, pero lo que más me preocupan es cuándo van a estar de regreso esas aeronaves" dijo Furche en relación con las declaraciones del director del organismo, quien dijo que la mitad de los aviones no está operativo pues se encuentran en mantenimiento.

El ministro también se refirió a los daños para los agricultores en las zonas afectadas y dijo que los problemas se concentran en la pérdida de alimento para ganado y del propio ganado. "Hay gente que ha salvado sus animales, pero no se tiene cómo alimentarlas. Es posible que haya algo de viñas que estén dañadas y también gente que tiene algo de olivos y nogales que hayan sufrido los embates del incendio".

"No hay una cuantificación definitiva. Tenemos a los equipos levantando la información en terreno (...) vamos a poner todos los recursos necesarios, veremos todo lo que hay que hacer y luego ver cómo sopesamos los gastos" sostuvo la autoridad.