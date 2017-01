Muertes por accidentes viales alcanzaron la mayor cifra en ocho años: 1.675 en 2016

Según datos entregados por Carabineros, el año pasado hubo 1.675 fallecidos por accidentes viales, la mayor cifra que se ha registrado en ocho años y una de las más altas desde 1972, año en que comenzaron a registrarse estos datos.

En cuanto a los lesionados, también alcanzaron una cifra histórica. En 2016 hubo 63.384 heridos, 5.439 más que los 57.945 de 2015.

Según indicó El Mercurio , el ministro de Transportes Andrés Gómez-Lobo atribuye este aumento a la cantidad de autos que ahora hay en las calles. En tanto, Alberto Escobar, especialista en seguridad vial y gerente de asuntos corporativos de Automóvil Club, comentó que la razón se debe a una falta de cultura vial.

"La tasa de motorización no es la causa del aumento de muertes, no hacemos nada para controlar la velocidad y no hay voluntad para tomar acciones como reducir la velocidad, responsable del 40% de las muertes".

El Gobierno tiene en primer trámite legislativo un proyecto que busca aumentar el control de velocidad mediante la implementación de fotorradares.