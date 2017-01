Trabajadores transitorios de CONAF: "Tenemos una autoridad que no da la talla frente a ninguna emergencia"

10:05 Felipe Peña, dirigente gremial de la institución criticó la respuesta ante la catástrofe forestal y la gestión de la repartición. "Se invirtió en naves que no pueden volar", sostuvo.

El presidente de la agrupación de trabajadores transitorios de Conaf, Felipe Peña, criticó en duros términos la institucionalidad del organismo en conversación con radio Agricultura, afirmó que los trabajadores de la institución están sobrepasados y que las autoridades "no dan la talla frente a ninguna emergencia".

Respecto de la respuesta ante la emergencia, Peña dijo que "esto es un problema de gestión, el presupuesto fue aumentado, tenemos el doble que el 2014, pero estamos disconformes de cómo se han invertido estos recursos: se invirtieron en naves que no pueden volar, el gobierno puso en vuelo una aeronave que no tenía los seguros. Estamos ante una falta de gestión, de compromiso enorme. Vemos una autoridad que quiere cambiar el foco de la emergencia".

"No nos sirve que la autoridad diga que estamos sobrepasados, ellos tenían como saber qué era lo que venía. Lo mismo pasó el 27F. Tenemos una autoridad que no da la talla frente a ninguna emergencia, luego cuando pase otra cosa van a venir con las mismas explicaciones" dijo el dirigente de los trabajadores, quien agregó que "me refiero a la Presidenta y toda la institución pública, le endosan la responsabilidad a la gente con la prevención, pero eso tiene que ir de la mano con medidas concretas".

Peña sostuvo también que "no hemos capaces de establecer un servicio profesional, y eso pasa porque nosotros denunciamos este tema en las comisiones, dijimos que se estaba adquiriendo material no certificado. La gestión se ha deteriorado mucho. Necesitamos una autoridad técnica y no política".