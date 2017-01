Fiscal Arias por incendios: "No es descartable la acción de personas que quisieron prender fuego para ver arder las cosas"

El fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, se refirió a los incendios forestales que afectan a la región que hoy será visitada por Michelle Bacehelet para evaluar en terreno las comunidades afectadas.

El persecutor explicó que se han categorizado 85 incendios en la región y dijo que no se descarta la intencionalidad de los focos, pero que es necesario acreditarlo con una investigación.

"No es descartable la acción de prender fuego de personas que pudieran aprovecharse de esto. Analizaremos los antecedentes del señor Cardeu, pero los incendios se ven aislados", precisó.

En entrevista con radio ADN , Arias también comentó que la intención no es que se "incendien las cosas, el dolo es que las cosas se dan para que haya un incendio y yo no hago nada y me da lo mismo (...) También puede haber responsabilidad en las organizaciones que no hicieron la fiscalización".

Por otro lado, también confirmó que si los dueños de los terrenos no pueden hacer la limpieza tras los incendios, entonces la ley dice que debe hacerlo la empresa o el contratista. "Si se efectuaron las limpiezas adecuadas hay que ver dónde están".