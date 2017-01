Gerente de operaciones de SuperTanker espera que hoy se hagan entre cuatro a seis descargas

11:00 La aeronave inició su tercer vuelo rumbo a El Maule. La ruta de hoy incluye Vichuquén, Hualañé y Licantén. Ayer tuvo una primera descarga exitosa por la tarde, pero en la noche no pudo cumplir su objetivo por la poca visibilidad.

El avión Jumbo 747 SuperTanker tiene definida su ruta para dar inicio a su tercera salida durante esta segunda jornada y está pronto a despegar desde el Grupo 10 de la Fach con rumbo al sur. Su salida estaba prevista para las 07:00 pero dado a problemas de visibilidad matutino, debieron retrasar su despegue. Despegó de Pudahuel a las 09:45.

Según el representante legal de la empresa Global SuperTanker, Dieter Linneberg, hoy irán a Vichuquén, Hualañé y Licantén en la Región de El Maule. "Esperamos hacer la máxima cantidad de viajes posibles, no tenemos un límite de ellos, podemos trabajar hasta la noche", agregó.

El gerente de operaciones de la aeronave, Eduardo Fugone, corroboró también que no tienen límites de viajes para esta jornada, sin embargo esperan que dentro de lo posible se hagan al menos entre cuatro a seis descargas este jueves. "No nos interesa quedarnos en la losa, nuestra gente está ansiosa por trabajar y combatir este incendio. Yo creo que puede ser uno de los más grandes de la historia".

Ayer la aeronave realizó dos vuelos y tuvo una primera descarga exitosa durante la tarde, pero luego cerca de las 20:30 no cumplió con su objetivo dada la poca visibilidad por el humo que había en la zona. Aunque volaron hacia Llico por la costa, bajaron hasta los 100 mil pies, pero decidieron abortar la misión dado el riesgo que ésta implicaba.

Linneberg comentó que en esa última operación de ayer se voló incluso por debajo de las nubes, "pero aún así no pudimos cumplir con la tarea, porque estaba imposible. Considerando el tamaño de este avión, no podíamos descender más. Hicimos efectiva una primera descarga, pero la segunda por la poca visibilidad no se pudo".

Por otro lado, recordó que "esto no es una barita mágica para apagar el incendio, pero sí creo que ha creado conciencia y a levantado la moral".

SuperTanker, llegó a Chile ayer por la madrugada luego que la chilena radicada en EE.UU, Lucy Ana Avilés, se ofreciera a financiarlo. Tiene una capacidad de 73 mil litros de agua.

Muy temprano por la mañana la Municipalidad de Maipú partió rumbo al Grupo 10 de la Fach para colaborar con las cargas de agua que ayer la alcaldesa Cathy Barriga, había prometido. Avisó que se dispondrán más de 80 mil litros diarios.