Ossandón y los incendios forestales: "Ningún gobierno estaría preparado"

13:02 El precandidato presidencial independiente también llamó a los diferentes sectores políticos a no sacar provechos de esta tragedia. Además, llegó hasta La Moneda para entregar una carta solicitando decretar Estado de Sitio.

Manuel José Ossandón, precandidato presidencial independiente, fue hasta La Moneda para dejar una carta. En ella solicitó a la Presidenta decretar Estado de Sitio en las regiones afectadas por los incendios forestales.

"Vengo a dejarle una carta, después de haber estudiado y llegando a la convicción que aquí pueden haber claramente actos terroristas y saber que se está quemando Chile, que apliquen en tres regiones un Estado de Sitio", señaló.

Además agregó que "hay que tener mucho cuidado con tratar de sacar provechos chicos, porque esto no es al parecer un incendio forestal cualquiera y hay que ser honrado, ningún gobierno estaría preparado para un ataque terrorista de incendios, nadie".

Sobre las críticas que ha esgrimido Sebastián Piñera por el actuar de La Moneda, Ossandón explicó que el ex Presidente "tiene luces y sombras, tiene en la emergencia de los mineros una situación extraordinaria, un ejemplo para el mundo, pero por otro lado hizo el peor censo. Por lo tanto, los ex Presidentes son los que tienen que estar más callados, porque tendrían que decir por qué no prepararon esto anticipadamente".