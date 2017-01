[FOTOS] Carrizal y Carrizalillo también sucumbieron ante el fuego

Santa Olga concentra la solidaridad ante el espanto de ver más de 1.300 casas desaparecidas. Pero no es el único lugar en los alrededores de Constitución que perdieron todo o casi todo. Entre los inmensos bosques hay localidades como Carrizal y Carrizalillo, que no tienen miles de habitantes, pero sí había varios cientos de viviendas. Si eran 200, al menos 90 de quemaron.

Álvaro Díaz tiene 32 años y barre las cenizas de su casa en Carrizal, el lugar donde también fue hallado un agricultor muerto junto al cadáver de su caballo. A este lugar la ayuda comenzó a llegar hace muy poco, pues se trata de un pueblo perdido entre los bosques del Maule.

"El miércoles en la tarde venía llegando de un trabajo y tuve que arrancar con mi familia. Echamos algo de ropa al vehículo y nos fuimos. La más complicada era mi hermana, que está embarazada y va a tener la guagüita como en una semana más", cuenta. "Es lo que más me duele, no tengo techo para ofrecerle", agrega.

De Carrizal cerro arriba hay un sector rural que se llama Cañete. Ahí, la mamá de Álvaro también perdió su casa. Hay mucha ceniza en todas partes y la gente pide al menos una carpa para poder mantenerse en sus sitios y levantar de nuevo sus casas.

Edith Arancibia también perdió todo en Carrizal. Junto a su casa había otras 30 en hilera junto al bosque. Pero el fuego no llegó por ahí, sino que por el camino, desde Carrizalillo, otro pueblo donde no quedó nada. Edith reunió agua en baldes hasta el último momento en su patio trasero. Pensaba que iba a poder combatir el incendio. Ocho baldes con agua que ahora es negra, fue todo lo que dejó intacto el paso del fuego.

"Pasaron los bomberos evacuando, no alcancé a sacar ropa, nada", se lamenta. Su vecina del otro lado del camino, Gabriela Concha, dice que no sabe nada de los demás incendios. "No tenemos tele, no sabemos de noticias... ahora lo único que me importa es aprovechar que las paredes de mi casa quedaron paradas y quiero aprovechar de ponerles techito", dice la técnico en párvulos de la Escuela Santa Aurora de Carrizal, que por fortuna no fue tocada por el incendio.