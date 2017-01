Capitán de Bomberos: "Es importante sentir y hacerse cargo de que esto es una emergencia nacional"

El capitán Sebastián Russi de la Quinta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, se refirió al amague de incendio que afectó anoche a Constitución en la zona de un aserradero y relató cómo se pudo controlar el fuego.

Además el voluntario dijo que lo impresiona el nivel de devastación alcanzado por los incendios en la zona y que "la única forma de dimensionarlo es viniendo. Personalmente no lo había visto nunca y creo que es importante sentir y hacerse cargo de que esto es una emergencia nacional".

"Vamos a estar aquí todo lo necesario" dijo Russi, quien además relató el estado de ánimo de las personas afectadas. "Uno ve las caras, cómo se agrupan para apoyarse mutuamente", dijo.

"Lo que más me reconforta es que la ayuda llega, no falta el agua, no falta la alimentación y creo que lo vamos a superar", dijo.