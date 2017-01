Padre e hijo se encontraron combatiendo incendio en Constitución: uno es bombero, el otro brigadista forestal

22:09 Nicolás Martínez es capitán de la Cuarta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Constitución. Su padre Jorge es jefe de incendios de Working on fire Arauco y hace 37 años lucha contra el fuego.

Jorge Martínez lleva 37 años combatiendo incendios forestales en la zona de Constitución y hoy se encontró en medio de uno con su hijo Nicolás, que es capitán de la Cuarta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Constitución, en el cuartel de Putú.

Jorge es jefe de incendios de Working on fire Arauco y cuenta que ayer pasó un susto cuando le avisaron que su hijo estaba en problemas. "Él estaba en la línea directs en el sector de Forel y recibí un llamado, me dijeron que estaba atrapado. Me llamó mi señora, estaba complicado, pero lograron salir a una zona segura", relata.

Nicolás explica cómo ha sido combatir el foco en el que se encontraron hace pocos minutos: "Estuvimos en la contención, se trabajó con infantería y lanzamiento de agua. El foco se encuentra controlado, pero podría llegar a la carretera entre Constitución y Putú y provocar una emergencia mayor si pasa al otro lado, donde también hay bosque".

El experto forestal asegura que nunca en su trabajo vio aparecer tantos focos ni tanta destrucción. Cree que los incendios son intencionales y dice que están lejos de extinguirse por completo: "Yo creo que probablemente van a pasar meses o pueden durar todo el año, así como puede haber focos con acumulaciones de combustible y durar de un año a otro y rebrotar el otro año. Apagar 600-700 kilómetros de incendio no va a ser fácil".