Narváez por baja aprobación de Bachelet en encuesta: "El Gobierno no debe distraer su atención hacia esas cifras"

La ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, hizo un llamado a la comunidad a usar las redes sociales y el internet de manera eficiente y adecuada para poder ayudar a los damnificados de la catástrofe.

"Hemos visto expresada la solidaridad de chilenos estos días y entendemos que están con el corazón de nuestra patria. A quienes quieran colaborar les quiero decir que usen sus redes sociales responsablemente y que ingresen a Onemi, para conocer la información de ayuda y así canalizar la ayuda", afirmó.

En ese sentido, el Gobierno estableció que la ayuda debe canalizarse por medio de las autoridades y los municipios.

Por otro lado, la vocera también fue consultada por la desaprobación del Gobierno y la gestión de Michelle Bachelet, especialmente frente a la emergencia.

"El Gobierno no puede ni debe distraer su atención hacia las cifras de las encuestas. Podemos tener en consideración los elementos para mejorar, tenemos que ser realistas. Las personas necesitan un Gobierno que esté dedicado al combate frontal contra el fuego", sostuvo.

Y agregó que la tónica de hoy es "combatir las llamas y apoyar a los brigadistas y bomberos, personas heroícas que luchan cuerpo a cuerpo contra el fuego con el propósito de salvar vidas. Recordemos que estamos frente a una catástrofe sin precedentes en nuestro país, tanto por las hectáreas afectadas, como por la cercanía de las llamas a muchos poblados".

Narváez también indicó que pese a la magnitud del desastre, es importante que el número de víctimas fatales no se ha elevado. "Hemos logrado hasta el momento mantener las víctimas en un número aun considerado pequeño, aunque entendemos que para cada una de las familias eso es el 100%. Miremos con perspectiva esta catástrofe".

La vocera indicó que en estos momentos, cuando las familias están en una situación de vulnerabilidad, "lo importante es entregar mensajes de esperanza, unidad y trabajo pensando en el bien superior del país".

Bajo ese contexto, dijo que no era productivo, ni tampoco pertinente referirse a descalificaciones políticas cruzadas que se han generado en este tiempo. "No es conducente ni constructivo, y no está a la altura de lo que Chile necesita".

Respecto a la nueva Conaf, Narváez dijo que ya se anunció el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, acorde a la nueva realidad que Chile necesita también.