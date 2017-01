Joaquín Lavín debió evacuar junto a sus papás por incendio en Portezuelo

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, debió evacuar junto a sus papás por el inminente riesgo de que el incendio en Portezuelo, en la Región del Bíobío, llegara a las viviendas.

"Llegué ayer con ayuda de las cosas, pasé a ver a mis papás que viven a 6 kilómetro de Portezuelo, pero no me imaginé que el fuego iba a llegar más tarde. El Ejército nos dio cinco minutos para evacuar. Es un momento bien particular porque teníamos que salir en ese momento o podíamos quedar aislados, alcanzamos a salir y sacar algunas mascotas e ir a la plaza de Portezuelo", dijo a radio ADN

"La ayuda la alcanzamos a entregar, esto se precipitó alrededor de las 10. No pensábamos que iba a llegar tan cerca. Ahora vamos a ir a ver qué pasó, tenemos la tranquilidad de que, al parecer, las casas no se quemaron", añadió.

El edil afirmó que existe intencionalidad en los siniestros. "Hay focos de incendio que uno no se explica de cómo partieron, no hay ninguna explicación racional de cómo la chispa de fuego haya llegado ahí, hay carácter intencional, de ahí que sea terrorista, no creo".

Lavín sostuvo que no es el momento de realizar críticas, si no de trabajar juntos. "No quisiera entrar en temas políticos, este es un momento de unidad, no hay que sacar ventaja chica. Después vendrá la culpabilidad o ver qué pasó", dijo.