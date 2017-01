Experto acusó que Conaf "tiene un enfoque muy ideológico" para enfrentar la emergencia en el sur del país

El abogado experto en Medio Ambiente y ex seremi, José Ignacio Pinochet, acusó a la Conaf de tener un "enfoque muy ideológico" para enfrentar los incendios forestales en el sur del país.

"Echo de menos a Conaf, la autoridad ambiental no ha estado muy presente. Es gravísimo el actuar o no actuar de Conaf, que tiene un enfoque muy ideológico, hay una visión contraria al actuar ecológico. Conaf está en una lucha ideológica muy peligrosa. En los últimos años no podemos saber cuánto se ha quemado de bosque nativo y de plantaciones. Hay un actuar hasta irresponsable que da pena. No se imaginan el desgobierno que hay, el desamparo del gobierno", dijo a radio Agricultura

"Creo que no sabían dónde decirles al Supertanker que fueran. Hace una semana se dijo que no había daño importante en la agricultura, pero se quemaban plantaciones sin que llegara la ayuda de nadie", recalcó.

Pinochet sostuvo que "esta catástrofe nos vamos a demorar años en cuantificar y muchas décadas en recuperar. El Ministerio de Hacienda va a tener que hacer una pega muy fuerte y hasta ahora falta una evaluación del Ministerio del Medio Ambiente. Hay una realidad que ha cambiando y no está en las resoluciones ambientales".