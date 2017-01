El niño de Portezuelo que se ha robado las miradas: "Ustedes siempre vienen cuando hay tragedia"

Matías sacó aplausos en redes sociales por su personalidad y se ha robado la atención en medio de la catástrofe. El pequeño de la comuna de Portezuelo, en la provincia de Ñuble, cuestionó con mucha inocencia el rol de los medios sociales ante la emergencia que se vive actualmente con los incendios forestales.

"Por qué antes cuando no habían incendios ustedes no venían para acá. Siempre vienen cuando hay tragedias, pero este pueblo antes nunca había aparecido en ningún lugar (...) ahora que están pasando cosas malas vienen personas y hacen muchas cosas, pero en los días normales nunca habían venido a preguntar por el pueblo", le dijo de entrada al periodista de CNN Chile.

Con esos argumentos, el niño llamó la atención de los periodistas en el estudio y se amplió la cobertura. Así que Matías aprovechó de decir todo lo que tenía guardado. "Antes del incendio acá era muy bonito, la plaza es bonita todavía, y siempre hay que intentar mantenerla así”, reiteró.

"Ahora viene el SuperTanker, antes no venían ni siquiera los helicópteros que habían acá. No había agua, no había nada y ahora que están pasando cosas malas, justo vienen personas, regalan de todo, hacen muchas cosas, pero antes, en los días normales, nunca habían venido a preguntar por el pueblo”, agregó.

Como niño, Matías aprovechó el despacho para mandarle saludos a sus compañeros de colegio "que no los veo hace mucho tiempo", le dijo al periodista y también "a la gente que me quiere", como a su madre y abuelos, quienes están ayudando en las labores tras la catástrofe.

Antes de terminar el móvil, el periodista lo felicitó por saber tanto de su localidad y el pequeño respondió, "siempre intento saber todo".

