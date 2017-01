Ossandón por incendios: "Estoy seguro que aquí hay un tema terrorista"

El senador Manuel José Ossandón cree que detrás de los incendios en el centro-sur del país "hay un tema terrorista".

"Estoy seguro que aquí hay un tema terrorista, pero no lo van a poder pillar", dijo a radio Concierto.

El parlamentario defendió la idea de entregarle facultades a las Fuerzas Armadas para actuar en la catástrofe.

"La Presidenta le tiene miedo a las Fuerzas Armadas, ahí hay un pequeño trauma. La dictadura pasó. Están preparados y tienen la gente. No estamos preparados porque no hemos querido hacer una estructura, la Onemi y Conaf no funcionan si no tienen una fuerza mayor en las catástrofes", planteó.

Ossandón sostuvo que "el problema más serio es el minuto, la actuación y la toma de decisiones para enfrentar la catástrofe (...) Tenemos que ver cómo se van a enfrentar las futuras catástrofes. La Conaf debería dedicarse a ver los Parques Nacionales. Las aviones deben estar a cargo de la Fuerza Aérea".