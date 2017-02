Forestal Arauco dijo que los seguros por los incendios son "ínfimos" en relación al daño causado

El gerente de Asuntos Corporativos de Forestal Arauco, Charles Kimber, se refirió a las teorías que acusan a las empresas de provocar los incendios para cobrar los seguros, señalando que éstos sólo cubrirán una "fracción insignificante" de los costos.

"Ese es otro mito que está circulando, que las empresas estarían autoinfrigiéndose daño. Los seguros son ínfimos en relación al daño causado. Tendría que ser calificado como daño catastrófico para cobrar 30 mil millones de dólares y eso es ínfimo a la cantidad de hectáreas quemadas", dijo a radio ADN.

"Detrás de esto no hay ningún negocio, al contrario, hay muchos costos", añadió.

Kimber sostuvo que "no puedo creer que haya gente inteligente pensando eso, esto no tiene relación con el TTP, no hay ninguna restricción que nos limite el comercio con Estados Unidos. No pongamos señales de alarma", recalcó.