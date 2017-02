Voluntario troleado por fallida apertura de reja: "Por ser buena persona me critican"

En conversación con LUN, el voluntario que protagoniza un video que se hizo viral durante la crisis por los incendios forestales en el sur, dijo estar "cansado de las burlas". "Me llaman y a todos debo explicarles la misma historia".

En el registro, se aprecia cómo Sebastián Palma (22) intenta abrir el candado de una reja golpeándolo con una herramienta, mientras unos bomberos se acercan hacia la puerta. En lo que parece un rescate, el joven nunca pudo romper el candado y finalmente los bomberos salen por un costado que se encontraba abierto. El momento fue transmitido en vivo por las cámaras de Canal 13 que estaban en el lugar.

Aunque el video parece una cosa, desde Bomberos ayer aclararon que nunca se trató de un rescate, que los voluntarios nunca corrieron peligro y que, pese a que había una salida era necesario abrir esas puertas para ingresar unos carros bomba.

"Por ser buena persona me critican. A mi me enseñaron a ser persona y ayudar, por eso me bajé. Uno intenta ayudar y al final te tratan mal porque no te resulta", dijo el voluntario, quien agregó "así son los chilenos, pero eso no está bien".

Palma dijo que además, fue amonestado en su trabajo -una plantación en Portezuelo-, por no andar con los implementos necesarios.