Presidenta valoró baja de incendios pero mantuvo el estado de excepción

10:28 Los incendios en combate pasaron de 76 a 51, pero siguen existiendo 131 siniestros en el país. "La situación de emergencia continúa", dijo. Sostuvo que aún no se pueden cuantificar las pérdidas.

La Presidenta Michelle Bachelet hizo un positivo balance del combate de los incendios, pues si bien hay 131 en todo en el país, ahora sólo 51 están en combate , en comparación a los 75 de ayer.

De todas formas, la mandataria afirmó que "la situación de emergencia continúa y es importante no bajar la guardia. Sabemos que cada verano y hasta abril aparecen los incendios habituales, por lo que la fuerza está desplegada y he decidido mantener el estado de excepción de zona de catástrofe en Colchagua, Cardenal Caro y regiones del Maule, Biobío y Araucanía".

La permanencia de la medida se irá evaluando, pero sostuvo que será "por un tiempo importante". Sobre los recursos puestos en la emergencia, manifestó que las contrataciones de Conaf se hacen por 60 a 90 días, por lo que no habrá un problema en ese sentido para seguir batallando contra los incendios.

Bachelet reiteró en que se sigue entregando la ayuda a los damnificados y que es muy pronto para entregar cifras sobre las pérdidas que dejó el paso del fuego.

No obstante, aseguró que el área agrícola no fue tan importantemente afectada", por lo que no debería haber problemas de abastecimiento ni de alza en el precio de los alimentos.

Sí manifestó su preocupación por el sector turístico, debido a que muchas personas cancelaron sus reservas en las zonas afectadas. "Por eso queremos extinguir los incendios para que tengan la confianza de ir de vacaciones con la tranquilidad de que no hay amenazas", dijo.