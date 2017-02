U. Arcis acusó a ex rectora de ejercer nueve meses en forma irregular y subirse el sueldo en ese período

De acuerdo con información de La Tercera, una dura respuesta tuvo la demanda laboral que interpuso la ex rectora de la Universidad Arcis, Elisa Neumann en contra del plantel, en la que la ex autoridad solicita el pago de $83 millones por lo que estima, hubo un acuerdo que no se cumplió respecto de sus remuneraciones y, por su salida del cargo en la casa de estudios con la llegada de la administración provisional.

Fue el propio administrador provisional el U. Arcis, Patricio Velasco, quien entregó la respuesta y, por medio de un documento al tribunal señaló que el cargo de rectora de Neumann comenzó a ser ejercido en noviembre de 2014 y tenía una duración hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

En ese período, sostuvo el administrador de la casa de estudios, el sueldo de Neumann era de $3.722.000, sin embargo, planteó Velasco en su documento, la rectora siguió en su cargo hasta septiembre de 2015.

Además, desde julio desde 2015 dice el documento enviado desde la universidad, la entonces rectora reajustó el sueldo que le correspondía como directora de la Escuela de Psicología, desde $ 1,3 millón a, $1,6 millón.