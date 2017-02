Gobierno gasta US$ 333 millones para superar la emergencia

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dio a conocer esta tarde que el gobierno destinó US$ 333 millones para superar la emergencia de los incendios, todo en forma preliminar, pues aún no culmina el catastro de daños, de modo que el costo podría aumentar.

Esto equivale a $ 233 mil millones, que se están gastando en cuatro ítemes.

El primero es

La segunda área es de, al que se destinó $ 31 mil millones. Esto no considera ayuda a los pequeños y medianos empresarios forestales, pues hay herramientas específicas para ellos como créditos Corfo.

$ 95 mil millones son para(más un fondo por si existen nuevos daños), mientras que el cuarto ítem tiene que ver con la

"primero con reasignaciones en el presupuesto en el marco de flexibilidad presupuestaria que otorga la ley, da un total de $ 70 mil millones (US$ 100 millones). En segundo lugar, con recursos provenientes del Fondo de Estabilización Económica y Social (FES), que es uno de los fondos soberanos que tenemos y en saldos de caja que no están marcados para ser gastados, por lo tanto, los vamos a juntar".

El FES tenía US$ 14 mil millones disponibles.

"Tenemos fondos suficientes, sin tener que emitir (bonos) para financiar este tipo de situaciones", dijo al ser consultado sobre esa posibilidad, además sostuvo que se necesitaría una ley especial para emitir bonos de alto valor.

"Estamos endeudándonos, recuerden que la la ley de presupuesto tiene una autorización de $ 11.500 millones, por lo tanto no es que no se endeude este año. Estamos adquiriendo una magnitud de deuda bastante significativa", agregó explicando que no es necesario invocar el 2% constitucional, el que se usó en 1984, 1985 y para el Transantiago.