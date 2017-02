Perdieron su casa en el terremoto del '85, de 2010 y ahora con el incendio

16:41 Juana Padilla y Luis Becerra construyeron una casa sólida en Pumanque para que un nuevo sismo no la botara, sin embargo, no contaban con lo devastador del fuego.

El destino le ha quitado la casa tres veces a los Becerra Padilla. Su casa en Pumanque se derrumbó con el incendio en 1985 y para colmo, con el de 2010 nuevamente terminaron en el suelo.

Con la lección aprendida, levantaron a pulso una vivienda sólida, planificada, con 8 habitaciones y 250 metros cuadrados, que soportó varios temblores, pero que fue arrasada por el incendio.

"Ya es mala suerte, hay que aceptar lo que Dios nos manda", se resigna la temporera Juana Becerra frente a la casa que están reconstruyendo junto a su marido, Luis Becerra.

Luis cuenta que cuando el fuego llegó, trató de hacerle frente, "pero me la ganó".

Ahora a Luis le preocupa que venga la lluvia y los sorprenda sin techo. El calcula que lo puede terminar en dos meses, pero lo de abajo, "son años. Si me ayudan, puede ser, pero solo no". Claro que no está tan solo, pues la limpieza y orden que ahora tiene después del desastre y las vigas del techo, se los debe a la ayuda de sus hermanos, hijos , sobrinos, empleadores y amigos, una hermandad de la que está agradecido.

Voluntarios de Desafío Levantemos Chile y una pareja que llegó desde Valparaíso, también se encuentran ayudándolos. Lo que hacen es traer troncos de los árboles quemados y "pelarlos", para hacer tablas y vigas para el techo.